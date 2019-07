Das Leopardenweibchen „Azisam“ brachte am 3. April 2019 zwei Jungtiere zur Welt.

Köln. Im Kölner Zoo gab es im April Nachwuchs bei den Persischen Leoparden: Zwei Jungtiere sind damals geboren worden. Nun zeigen sie sich in der Außenanlage.

Von general-anzeiger-bonn.de, 18.07.2019

Im Kölner Zoo hat die persische Leopardenmutter "Azizam" im April zwei Jungtiere geboren. Dies konnten die Tierpfleger und später auch Zoobesucher mit Hilfe einer Wurfboxkamera auf einem Monitor miterleben.

Nachdem die kleine Familie anfangs viel Ruhe brauchte und sich meistens in die Schlafbox zurückzog, geht das Geschwisterpaar nun immer öfter auf Entdeckungstour durch die Außenanlage, wie der Kölner Zoo am Donnerstag in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Leopardenmutter und der Vater "Datis" haben bereits 2015 einen Wurf erfolgreich großgezogen. Der Kölner Zoo hält bereits seit 1968 Persische Leoparden und hat mit den jetzigen insgesamt 37 Jungtiere gezüchtet. Zuletzt kam in Köln 2015 Nachwuchs dieser Art zur Welt.