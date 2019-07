Täter flüchtig

Köln . Ein noch unbekannter Jugendlicher hat eine 26-jährige Radfahrerin am Donnerstagabend in Köln-Dellbrück an die Brust gefasst. Daraufhin verlor sie die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.07.2019

Ein etwa 15 bis 17 Jahre alter Jugendlicher hat am Donnerstagabend in Köln-Dellbrück eine 26-jährige Fahrradfahrerin sexuell belästigt. Laut Polizei fuhr die Kölnerin gegen 20.15 Uhr die Neufelder Straße entlang.

Der mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidete Jugendliche fuhr in gleicher Richtung auf einem Fahrrad neben ihr her und soll sie nach einem Kennenlernen gefragt haben. Als die 26-Jährige dieses Angebot verneinte, soll der Jugendliche ihr unvermittelt an die Brust gefasst haben.

Zusammen mit einem anderen etwa 15 bis 17 Jahre alten kräftigeren Jugendlichen floh er dann in unbekannte Richtung. Der Begleiter mit "blond-orange" gefärbten Haaren trug ebenfalls ein T-Shirt, eine kurze Hose sowie Adidas-Badelatschen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 0221-2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.