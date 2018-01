Polizei sucht mit Foto

Köln. Die Polizei Köln sucht nach einem vermissten Jugendlichen. Der 16-jährige Gabriel E. wurde am Dienstagmittag zuletzt gesehen. Jetzt veröffentlichte die Polizei ein Foto des Vermissten.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.01.2018

Der 16-jährige Gabriel E. aus Köln-Zollstock wird seit Dienstag vermisst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verließ der 16-Jährige am Dienstag gegen 14 Uhr die elterliche Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Da eine Eigengefährdung des Jugendlichen nicht ausgeschlossen werden könne, veröffentlichte die Polizei am Mittwoch ein Foto von Gabriel E. und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Foto: Polizei Der 16-Jährige Gabriel E. wird vermisst.

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, dunkelblonde Haare und trägt eine eckige Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 16-Jährige eine blaue Kapuzenjacke, eine graue Hose, hellbraune Schuhe und schwarze Handschuhe.

Hinweise zum Vermissten nimmt die Kölner Polizei unter 0221/2290 entgegen. Sollte Gabriel E. angetroffen werden, sollen Zeugen die Notrufnummer "110" wählen.