Fahndung der Polizei Köln

Köln. Die Polizei Köln fahndet nach drei Männern, die in einer Straßenbahn in Köln Reisende belästigt und einen 22-Jährigen verletzt haben sollen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.05.2019

Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung fahndet die Polizei nach drei Männern, die in Köln einen 22-Jährigen in einer Straßenbahn geschlagen haben sollen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag, 5. Januar, in der S12 auf der Fahrt von der Haltestelle Steinstraße zum Kölner Hauptbahnhof.

Gegen 11.50 Uhr sollen die jungen Männer mehrere Reisende belästigt haben. Als ein 22-jähriger Italiener die Männer aufforderte, dies zu unterlassen, eskalierte die Situation. Einer der mutmaßlichen Täter soll den 22-Jährigen ins Gesicht und auf den Oberkörper geschlagen haben. Zuvor schüttete er Wodka vor seinem Opfer aus und versuchte, die Flüssigkeit anzuzünden.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zu einer Identifizierung der Tatverdächtigen. Nun fahndet die Polizei mit Fotos nach den jungen Männern und bittet um Hinweise zu deren Aufenthaltsort unter 0800-6888000.