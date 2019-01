10.01.2019

Sie wurde am 31. Mai 1997 geboren und wuchs in Merzbach auf. Aus einem musikalischen Elternhaus stammend, erhielt sie bereits im Alter von drei Jahren Geigenunterricht. Nach einer Frühförderung am Pre-Collage Cologne begann sie im Jahr 2013 ihr Musikstudium mit Schwerpunkt Violine in Köln. Mit dem dort erlangten Bachelor-Abschluss und dem Artist Diploma der Berliner Barenboim-Said-Akademie hat sie ihr Masterstudium an der Universität der Künste in Berlin begonnen. 2014 trat sie im Rahmen des Eurovision Young Musicians mit dem WDR-Sinfonieorchester auf der Kölner Domplatte auf. Neben einer Orchestertournee mit dem West-Eastern Divan Orchestra unter der Leitung von Daniel Barenboim absolvierte sie auch diverse Solo-Auftritte. Im Jubiläumsjahr der Reihe Best of NRW konzertierte sie 2018 mit dem Pianisten Yuhao Guo bei zwölf Konzerten in ganz NRW. Judith Stapf hat die künstlerische Leitung der Konzertreihe „KlangRaum Steinfeld“, die im Salvatorianerkloster in Kall geboten wird.