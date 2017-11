Die Zufahrt zum Parkplatz in Bedburg, auf der ein Jogger den angeschossenen Mann gefunden hatte, war auch am Samstagabend noch abgesperrt.

Bedburg/Bergheim/Köln. Auf einem Parkplatz in Bedburg im Rhein-Erft-Kreis hat ein Jogger am Samstagmorgen einen angeschossenen Mann gefunden. Am Abend durchsuchten Polizisten eine Wohnung in Bergheim.

Von Michael Wrobel und Alf Kaufmann, 25.11.2017

Dem Jogger war der scheinbar leblose Mann auf dem Fahrersitz eines Auto, das auf dem Parkplatz an der Landstraße 361 N abgestellt war, gegen 8.40 Uhr aufgefallen. Er verständigte sofort Polizei und Rettungsdienst.

Laut der Kölner Polizei hatte das 45-jährige Opfer eine Schussverletzung und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Über den genauen Gesundheitszustand des Mannes gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen. Nach Auskunft der Ärzte schwebte er bei Einlieferung ins Krankenhaus jedoch in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Eine Mordkommission der Kripo Köln übernahm noch am Morgen die Ermittlungen.

Hausdurchsuchung in Bergheim

Nach GA-Informationen durchsuchten am Abend Polizeibeamte im Fall des Angeschossenen ein Haus im Ortsteil Bergheim-Glesch und sicherten zahlreiche Beweisstücke. Das Haus befindet sich rund drei Kilometer von Parkplatz in Bedburg entfernt, auf dem der Jogger den schwer verletzten Mann gefunden hatte.

Inwieweit die Hausdurchsuchung mit dem Opfer oder möglicherweise mit einem Täter in Zusammenhang stehen könnte, wollte die Polizei am Abend auf Anfrage des General-Anzeigers nicht mitteilen. Nur so viel: Die Mordkommission arbeite mit Hochdruck an dem Fall.

Frühestens im Laufe des Sonntag könne man möglicherweise weitere Details zu dem Fall mitteilen. Die Umstände zur Tat bleiben damit zunächst weiter unklar.