13.07.2018 Köln. Am Donnerstagabend kam es zu einem schweren Unfall in Köln. Ein Inline-Skater hatte sich an eine Bahn gehangen und war gestürzt.

Ein Inline-Skater hat sich in Köln an eine Stadtbahn gehangen und dabei schwer verletzt. Der 26-Jährige sei am späten Donnerstagabend an der Station Höninger Weg/Ecke Kalscheurer Weg im Stadtteil Zollstock auf die Gleise gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Wie lange er hinten an der Bahn hing und ob die Stadtbahn bremsen musste, war am Morgen noch unklar. Der 26 Jahre alte Skater kam in ein Krankenhaus. (dpa)