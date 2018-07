13.07.2018 Köln. Schwerwiegende Folgen hat eine leichtsinnige Aktion am späten Donnerstagabend für einen jungen Mann in Köln nach sich gezogen: Der 26-Jährige hatte sich auf Inlineskates an eine fahrende Straßenbahn angehangen und war schwer gestürzt.

Ein Inline-Skater hat sich in Köln an eine Stadtbahn gehangen und dabei schwer verletzt. Der 26-Jährige sei am späten Donnerstagabend an der Station Höninger Weg/Ecke Kalscheurer Weg im Stadtteil Zollstock auf die Gleise gestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag.

Nach Angaben der Polizei war der Heidelberger mit angeschnallten Inlinern mit einer Bahn der KVB-Linie 12 Richtung Höninger Platz unterwegs. Nachdem er gegen 23 Uhr an der Haltestelle "Gottesweg" ausgestiegen war, hing er sich an einen Waggon an, um so seinen Weg weiter fortzusetzen. Nach kurzer Zeit des "Bahnsurfens" verlor er aus bisher ungeklärter Ursache im Einmündungsbereich Höninger Weg/Kalscheurer Weg die Kontrolle und zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu.

Ob die Stadtbahn bremsen musste, war am Mittag noch unklar. Der Verletzte wurde durch Zeugen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte versorgt. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der 26 Jahre alte Skater kam in ein Krankenhaus.

Der Leichtsinn hat nicht nur gesundheitliche Folgen für den 26-Jährigen: Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

