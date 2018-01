Konzert und Messe

Köln. Am Montag finden gleich zwei große Veranstaltungen in Köln-Deutz statt. Die Stadt rechnet mit zehntausenden Besuchern und einem erhöhten Verkehrsaufkommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.01.2018

Am Montag beginnt in den Messehallen der Kölnmesse die Internationale Möbelmesse. Bis Sonntag werden Zehntausende Aussteller, Mitarbeiter und Fachbesucher erwartet. Am Wochenende ist die Messe für die Öffentlichkeit geöffnet, was für noch mehr Verkehr auf den Straßen sorgen wird. Zudem spielt in der Lanxess-Arena am Montagabend ab 19.30 Uhr die Band Depeche Mode, was für zusätzliches Verkehrsaufkommen sorgt.

Vor allem zu den üblichen Berufsverkehrzeiten sollten alle Betroffenen mehr Zeit einplanen. Rund um die Messehallen wird das Verkehrsaufkommen hauptsächlich zwischen acht und zehn Uhr und passend zum Feierabendverkehr von 17 bis 19 Uhr dichter sein als sonst. Betroffen sind die Deutz-Mülheimer Straße, die Östliche Zubringerstraße, der Arena-Tunnel und die Opladener Straße. Am Abend kann es auch auf der Deutzer Brücke zu Staus kommen.

Besucher der Möbelmesse sollten nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Am besten zu erreichen sind die Messehalle mit den Stadtbahnlinien 1, 3, 4 und 9 der Kölner Verkehrsbetriebe oder den S-Bahnen S6 und S11-S13.

Für das Konzert von Depeche Mode gilt der Einlass ab 18 Uhr. Wer sich hier Parkgebühren und Zeit sparen möchte, sollte die Stadtbahnlinien 3 oder 4, die U-Bahnlinien U1 oder U9 oder die Busse 151 oder 153 nutzen.

