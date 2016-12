Unfall mit 3,14 Promille in Euskirchen

27.12.2016 Euskirchen. Ein 41-Jähriger ist mit seinem Fahrzeug in Euskirchen volltrunken in die Mittelleitplanke entlang der Landstraße 264 geprallt. Mit an Bord: Frau und Kind.

Der Beschuldigte ist nach Polizeiangaben mit seinem Pkw die Landstraße 264 von der Autobahnabfahrt Euskirchen-Frauenberg in Richtung Euskirchen gefahren. Als eine Ampel Rotlicht zeigte, stoppte der Mann zunächst ordnungsgemäß seinen Pkw. Bei Grünlicht sei er losgefahren und habe den Bordstein touchiert.

Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der Pkw wurde dadurch total beschädigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,14 Promille. Auch gab der 41-Jährige an Drogen konsumiert zu haben. Seine 26-Jährige Begleiterin und dessen 7-jähriger Sohn wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Beide konnten nach Untersuchung unverletzt entlassen werden. Der aufgefundene polnische Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt. Zum Nachweis des Fahrzeugführens wurde der Pkw sichergestellt.