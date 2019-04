Mehrsprachige Ansagen

08.04.2019 Köln. Besucher des Kölner Doms werden ab sofort mehrsprachig begrüßt und verabschiedet. Nun erklingt dort auch der Lokaldialekt Kölsch.

Besucher des Kölner Doms werden ab sofort mehrsprachig begrüßt und verabschiedet. Bandansagen erklingen auf Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Arabisch und Chinesisch, wie Dompropst Gerd Bachner am Montag mitteilte. Vor dem Mittagsgebet, den Liturgien am Vierungsaltar und auch kurz vor der Schließung werden die Besucher in acht Sprachen eingeladen, in den Bänken Platz zu nehmen und mitzubeten. „Unsere Kathedrale und ihre Gottesdienste stehen allen Menschen offen, egal welche Sprache sie sprechen und welcher Religion und Konfession sie angehören.“

Kurz vor der abendlichen Schließung werden die Besucher in einer zusätzlichen Sprache verabschiedet: „In e paar Minute weed d'r Dom avjeschlosse. Sit esu jot und joht jetz nohm Usjang. Schön, dat ehr do wort - und kutt baal widder“, erklingt es dann im Lokaldialekt Kölsch. Die hochdeutsche Übersetzung: „In ein paar Minuten wird der Dom abgeschlossen. Seid so gut und geht jetzt zum Ausgang. Schön, dass ihr da ward - und kommt bald wieder.“ „Der Dom und die kölsche Sprache: Beides steht in Köln für Heimat“, erklärte Dompropst Gerd Bachner. Auf der letzten Dom-Ansage des Tages werde zusammengebracht, was zusammengehöre. (epd)