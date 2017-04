Bombenfund in Köln-Ossendorf

Köln-Ossendorf. Bei einer gezielten Untersuchung des Bodens auf einem Baugelände an der Butzweilerhofallee in Köln-Ossendorf ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die zweite innerhalb von vierzehn Tagen.

27.04.2017

Am Donnerstagmorgen ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Butzweilerhofallee in Köln-Ossendorf gefunden worden. Bereits am 12. April wurde dort eine gleichartige Bombe entdeckt.

Der Fund der Bombe hat zu einer Evakuierung in einem voraussichtlichen Radius von 400 Metern geführt. Das Ordnungsamt klärt zur Zeit die umliegenden Gewerbebetriebe über die Evakuierung und Entschärfung der 125-Kilo-Bombe auf. Wie beim ersten Fund ist auch dieses Mal das Einrichtungshaus IKEA von der Evakuierung betroffen.