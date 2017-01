14.01.2017 BRÜHL. Die gebürtige Italienerin Serena Alma Ferrario ist die Max-Ernst-Stipendiatin 2017. Im April stellt sie ihre Werke in Brühl aus.

Serena Alma Ferrario heißt die Trägerin des Max-Ernst-Stipendiums 2017. Wie die Stadt Brühl mitteilt, hat die 1986 in Italien geborene Bewerberin die Jury des Kunstpreises mit einer Installation überzeugt, in der unter Verwendung von Zeichnung, Fotografie, Video, Worten und Dingen „menschliche Strategien versammelt sind, die Orientierung und Rettung in der Welt versprechen.“

Ferrario studiert seit 2010 an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Ein Erasmus-Stipendium ermöglichte ihr einen Aufenthalt in Rumänien, bei dem das in Brühl eingereichte Video „Artist Disorder“ entstand.

Ihre „Kofferinstallation“ sowie die Zeichnung „Die Anderen“ sind beim „Blick hinter die Kulissen 2017“ im Kapitelsaal des Rathauses A (im ehemaligen Franziskanerkloster) an diesem Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, von 11 bis 17 Uhr zu besichtigen. Dazu lädt Brühls Bürgermeister Dieter Freytag alle Kunstinteressierten ein.

Es sind auch die eingereichten Werke der anderen Bewerber um das 47. Max-Ernst-Stipendium zu sehen. Der Kunstpreis zu Ehren des großen Surrealisten ist laut Stadt erneut mit 10.000 Euro dotiert und wird jeweils zur Hälfte von der Stadt Brühl und der Max Ernst Gesellschaft finanziert. Das Stipendium ist mit einer Ausstellung im Max Ernst Museum in Brühl verbunden. Preisvergabe und Ausstellungseröffnung erfolgen am Sonntag, 2. April. (Antje Jagodzinski)