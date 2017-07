Eröffnung am 25. Juli 2002

Region. Seit 15 Jahren verbindet ein ICE die beiden Städte Köln und Frankfurt. Am 25. Juli 2002 wurde die Trasse offiziell eröffnet und hält seitdem auch in Siegburg. Wir blicken auf die Geschichte zurück.

Von Alexander Hertel, 25.07.2017

Mehr als 170 Kilometer ist sie lang, sechs Jahre lang wurde sie gebaut, die Kosten beliefen sich auf rund sechs Milliarden Euro: Vor 15 Jahren wurde die ICE-Trasse zwischen Köln und Frankfurt eröffnet. Am 25. Juli 2002 begann damit im deutschen Schienenverkehr die Zeit von Tempo 300. Für die Fahrgäste bedeutet das seitdem: Der ICE bringt sie in rund einer Stunde von der Domstadt über 18 Talbrücken und durch 30 Tunnel an den Main.

Angebunden ist neben dem Start- und Endbahnhof und den Städten Montabaur und Limburg Süd auch der Siegburger Bahnhof. Der offizielle Name des Stopps in der Kreisstadt ist Siegburg/Bonn. Dies kommt daher, dass bei der ersten Planung auch die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn an das Netz angebunden werden sollte. Zwischen dem Siegburger und dem Bonner Bahnhof pendelt die Linie 66.

Die Anfänge in Siegburg im Juli 2002 waren mit einigen Hindernissen verbunden. Das Bahnhofsgebäude war noch nicht fertig, in den ersten Monaten gab es nur einen provisorischen Fahrplan. Gerade einmal drei ICE nach Frankfurt und drei nach Köln haben zu Beginn am Tag in Siegburg gestoppt.

Geändert hat sich dies am 15. Dezember 2002: Mit dem regulären Fahrplanwechsel wurde die neue ICE-Strecke in das Streckennetz integriert. Von da an hielt der Hochgeschwindigkeitszug alle zwei Stunden in Siegburg. Einige Fahrer hatten den neuen Stopp allerdings nicht auf Anhieb verinnerlicht: Mehrmals rauschten Züge, die eigentlich halten sollten, durch den Bahnhof.

Heute ist Siegburg fest in den Plänen des ICE-Netzes integriert, täglich halten mehr als 70 ICE-Züge in der Kreisstadt, mehrere Zehntausende Bahnreisende nutzen pro Tag die Schnellverbindung zwischen Köln und Frankfurt.