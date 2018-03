Keine Verletzten

09.03.2018 Leichlingen. Ein IC ist in der Nähe von Köln gegen einen Baum geprallt und hat seine Fahrt aufgrund des Schadens nicht fortsetzen können. Menschen wurden bei dem Aufprall nicht verletzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Ein IC ist in der Nähe von Kölngegen einen Baum geprallt und hat seine Fahrt aufgrund des Schadens nicht fortsetzen können. Menschen wurden bei dem Aufprall nicht verletzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Aufgrund der Schäden an Zug und Oberleitungen musste die Strecke zwischen Opladen und Leichlingen für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Dies hatte Beeinträchtigungen für den Fernverkehr über Wuppertal zur Folge. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zunächst über den Vorfall berichtet.

Bahn-Angaben zufolge prallte der IC 2447 von Köln in Richtung Dresden um 05.25 Uhr auf den Baum. Bei dem Zug zersplitterte die Scheibe, so dass er abgeschleppt werden musste. Die 20 Fahrgäste gelangten mit Taxis von der Unfallstelle zur nächsten Möglichkeit, ihre Reise fortzusetzen. Die Reparaturarbeiten an den Oberleitungen waren nach Angaben der Bahn umfangreich. Die Strecke sollte aber am Freitagmittag wieder freigegeben werden. (dpa)