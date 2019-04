Demonstration gegen geplantes Gesetz

Köln. In Köln wird es am Mittwoch vermutlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Ein Taxiunternehmen hat seine Fahrer zu einem Demonstrationszug durch das Stadtzentrum aufgerufen. 500 bis 700 Taxen sollen so gegen die geplante Änderung des Personenbeförderungsgesetzes protestieren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.04.2019

Ein Kölner Taxiunternehmen hat für kommenden Mittwoch, 10. April, zwischen 11 und 13 Uhr eine Großdemonstration angekündigt. Erwartet werden bis zu 700 Taxis, die vom Stadtteil Deutz aus in der Kölner Innenstadt mit einem Autokorso gegen die geplante Änderung des Personenbeförderungsgesetzes protestieren wollen.

Die Polizei in Köln rechnet daher am Tag der Demo mit erheblichen Verkehrsstörungen. Ortskundigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen,

die Bereiche in der Kölner Innenstadt, in der die Taxi-Demonstration sattfinden soll, zu umfahren oder auf den öffentlichen Personen- und Nahverkehr umzusteigen.