Köln-Bonner Eisenbahn-Freunde entsetzt

Köln/Wesseling . Der Verein der Köln-Bonner Eisenbahn-Freunde ist schockiert. Zwischen Sonntag, 18. März, und Donnerstag, 22. März, sind Unbekannte in eine Lagerhalle in Wesseling eingebrochen und haben einen historischen Zug mit Graffiti besprüht.

Von Nathalie Dreschke, 25.03.2018

Rund 3000 Euro wird es den Verein der Köln-Bonner Eisenbahn-Freunde e.V. kosten, die beschmierte Silberpfeil-Bahn "ET 201" zu säubern. Unbekannte sind im Zeitraum vom 18. bis zum 22. März in ein Lagerhalle der KVB in Wesseling eingebrochen und haben Graffiti auf den historischen Zug gesprüht. Mitarbeiter der KVB haben die Eisenbahn-Freunde am Donnerstagnachmittag darüber informiert. Die 90 Mitglieder des Vereins kümmern sich in ihrer Freizeit um den Erhalt der ehemaligen KBE-Bahn und um die Beschaffung, Erhaltung und Pflege von historischen Dokumenten der KBE.

Entsprechend entsetzt zeigen sich die Mitglieder über diese Tat, da es sich bei dem besprühten Modell um den letzten existierenden "Silberpfeil" handelt. Der Verein ist nun auf Hilfe jeglicher Art angewiesen. "Wer mitmachen und uns helfen möchte die Schmierereien zu beseitigen, der kann sich gerne bei uns melden", so ein Mitglied des Vereins. Auch Spenden nimmt der Verein dankend entgegen.

Weitere Informationen zur Säuberungsaktion und Spendenmöglichkeiten gibt es unter: kbef-ev.de und auf der Facebook Seite der Eisenbahn-Freunde.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf die Hilfe von Zeugen angewiesen. Hinweise werden unter 02233/520 entgegengenommen.