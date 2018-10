Köln. Bei der Kölner Polizei sind am Montagabend mehrere Notrufe eingegangen, wonach es am Ebertplatz einen Schusswechsel gegeben haben soll. Einsatzkräfte und ein Spürhund sind vor Ort.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2018

Wie die Kölner Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatten am Montagabend gegen 20.40 Uhr mehrere Menschen in der Einsatzstelle angerufen und von einem Schusswechsel am Ebertplatz berichtet.

Nach GA-Informationen ist es zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei hat eine Person eine Gaswaffe gezogen und mehrere Platzpatronen abgefeuert. Verletzte gibt es nach Angaben der Polizei nicht. Ein Spürhund ist im Einsatz.