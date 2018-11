Großbrand in Schleiden

Die belgische Schäferhündin wurde am Brandort in Schleiden eingesetzt.

20.11.2018 Euskirchen. Ein Großbrand hat einen Teil des Gymnasiums in Schleiden zerstört und einen Millionenschaden verursacht. Nun sind bei der Polizei mehrere Hinweise auf Brandstiftung eingegangen.

Nach einem verheerenden Feuer in einem Schleidener Gymnasium mehren sich laut Polizei die Hinweise für eine Brandstiftung. Der Brandherd habe ersten Erkenntnissen zufolge in der Aula gelegen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Dort gebe es aber nur wenige elektrische Leitungen - die Wahrscheinlichkeit eines technischen Defekts als Brandursache sei deshalb eher gering. Laboruntersuchungen von Proben aus diesem Bereich sollten nun zeigen, ob ein Brandbeschleuniger im Spiel war, sagte der Sprecher.

Bei dem Brand war in der Nacht zum vergangenen Freitag ein Millionenschaden entstanden. Für alle 460 Schüler fiel bis einschließlich Dienstag der Unterricht aus. Für die ersten Jahrgangsstufen sollte der Unterricht am Mittwoch wieder anlaufen. (dpa)