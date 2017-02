Verkehrsstörungen in Köln

Bereits am Silvesterabend kamen Betonsperren in Köln zum Einsatz. Sie sollten das Befahren der Uferpromenade verhindern.

Köln. Wer trotz oder gerade wegen des Karnevals mit dem Auto nach Köln reisen will, muss am Sonntag und am Montag mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Polizei wird einige Straße für den Verkehr sperren. Wir zeigen, wo besonders mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Von Marcel Dörsing, 24.02.2017

An Karnevalssonntag (26. Februar) wird die Polizei Köln ab 9 Uhr umfangreiche Verkehrssperrungen durchführen. An Rosenmontag beginnen die Sperrmaßnahmen bereits eine Stunde früher. Die Polizei rät daher, diese Bereiche möglichst weiträumig zu umfahren oder auf den öffentlichen Personennahverkehr umzusteigen.

Außerdem weist die Polizei daraufhin, dass die Severinsbrücke während des gesamten Einsatzes in beide Richtungen frei befahrbar ist. In Fahrtrichtung linksrheinisch ist - über eine Ableitung auf den Perlengraben - der westliche Veranstaltungsraum befahrbar.

Abfließender Verkehr aus dem Veranstaltungsraum

Verkehrsteilnehmer haben durchgängig die Möglichkeit, den Veranstaltungsraum zu verlassen. Mit Verzögerungen ist jedoch zu rechnen.

Fahrverbot für Lkw

Der Bereich, in dem Lkw-Verkehr verboten ist, ist auf der Karte erkennbar (rot eingezeichnet). An Karnevalssonntag werden erstmals neuartige Betonsperren zur Straßensperrung zum Einsatz kommen. Wie die Polizei mitteilt, können Gewerbetreibende bei der Stadt eine Anfahrtgenehmigung beantragen.