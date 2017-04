Köln/Bonn. Im Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn ist am Morgen ein herrenloses Gepäckstück gefunden worden. Das sorgte für eine kurzfristige Gleisperrung, Züge konnten nicht am Flughafen halten.

26.04.2017

Gegen 7 Uhr wurde die Polizei wegen eines Koffers zwischen Gleis 3 und 4 alarmiert, dessen Besitzer sich nicht zuordnen ließ. Zwischen 7.19 und 7.42 Uhr sperrte die Polizei den Bahnhof ab.

Laut Polizei sei das Gepäckstück von einem Spürhund nach Sprengstoff abgeschnuppert worden. Der Hund habe aber nicht angeschlagen. Als die Beamten den Koffer öffneten, fanden sie dort Kleidungsstücke. Er wurde deshalb ordnungsgemäß beim Fundbüro abgegeben.

Laut Bahn gab es durch den Vorfall keine größeren Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Die S-Bahn habe lediglich leichte Verspätungen gehabt. (ga)