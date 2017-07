Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn geräumt

Der Bahnhof am Airport Köln/Bonn.

Der Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn lief indes normal weiter.

Menschenleer: Der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn wurde am Samstagabend wegen einer herrenlose Tasche evakuiert.

Köln. Wegen eines herrenlosen Gepäckstückes musste der Bahnhof am Flughafen Köln/Bonn am Abend geräumt worden. Der Zugverkehr wurde für rund 90 Minuten eingestellt.

Von Michael Wrobel, 29.07.2017

Eine herrenlose Laptoptasche hat am Samstagabend für die Sperrung des kompletten Bahnhofs am Flughafen Köln/Bonn gesorgt. Gegen 19.30 Uhr hatte ein Bahnreisender die Tasche am Bahnsteig zwischen Gleis 1 und 2 auf einer Sitzbank bemerkt und die Polizei verständigt. Da die Tasche niemandem zugeordnet werden konnte, sperrte die Bundespolizei den gesamten Bahnhof kurzerhand ab. Der Zugverkehr wurde eingestellt.

Ein angefordertes Entschärfer-Team röntgte schließlich die Tasche, konnte aber gegen 21.10 Uhr Entwarnung geben. In der Tasche, die nach der Untersuchung von der Bundespolizei sichergestellt wurde, befand sich kein explosives Material. Der Bahnverkehr konnte schließlich wieder freigegeben werden.

Per Durchsage wurde anschließend nach dem Besitzer der gefundenen Tasche gesucht. Ob sich der Besitzer mittlerweile gemeldet hat, ist nicht bekannt.

Laut der Bahn wurden während der Sperrung Ersatzbusse eingesetzt, um Reisende zum Flughafen und von dort weg zu befördern. Von der Sperrung waren die Bahnen RE6, RE8, S13 und S19 betroffen.