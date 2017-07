ESL ONE Cologne 2017

Die Finalrunde der ESL One Cologne in der Lanxess-Arena war ausverkauft.

Köln. Die eSports Szene wächst stetig und begeistert immer mehr Gamer. Das weltgrößte Counter-Strike-Turnier fand auch dieses Jahr wieder in Köln statt. Den Titel holten sich die Lokalmatadoren.

Von Stephan Dette, 10.07.2017

Nach 3:40 Stunden stand der Gewinner der diesjährigen ESL ONE Cologne fest. Auch in diesem Jahr konnte sich das Team von SK Gaming aus Köln den heißbegehrten Pokal und das Preisgeld in Höhe von 100.000 US-Dollar sichern. Im Finale am Sonntagabend setzte sich das fünfköpfige Team samt Coach souverän mit 3:0 gegen Cloud9 aus Nordamerika durch und durfte den Sieg live vor 15.000 Fans in der Lanxess-Arena feiern.

Deutsche Spieler gab es im Team von SK Gaming jedoch nicht. Die Counter-Strike-Mannschaft des Kölner Teams kommt komplett aus Brasilien. Der einzige deutsche Spieler bei dem Turnier, Dennis Howell, erreichte mit seinem Team "Mouessports" nicht die Finalrunde.

Der Weg ins Finale war für SK Gaming jedoch kein leichter. Insgesamt 16 Teams kämpften um den Einzug in die Finalrunde. Die Gruppenphase lief von Dienstag bis Donnerstag. Die Spiele fanden in den MMC Studios statt und wurden live im Internet übertragen. Am Freitag ging es dann mit den Playoffs in der Lanxess-Arena weiter. Über das ganze Wochenende hinweg kamen mehr als 40.000 Besucher in die Arena, um die Teams lautstark zu unterstützen.

Der Samstag und Sonntag waren zudem komplett ausverkauft. Zeitgleich liefen die Spiele auch im Online-Stream über diverse Kanäle. Alleine über den offiziellen Electronis-Sports-League-Kanal schauten im Finale konstant über 500.000 Fans zu. Experten gehen von über einer Millionen Zuschauer weltweit aus, die das Finale online verfolgt haben.

Die Organisatoren zeigten sich äußerst zufrieden mit der Resonanz. "Die jährlich wachsenden Ticketverkäufe sprechen für sich. Die Branche wächst und zieht immer mehr Interessenten an. Auch für Unternehmen wird diese Branche immer wertvoller. So gehören heute bereits mehrere namhafte Unternehmen als Sponsoren der Teams zum gängigen Geschäft", erklärte Christopher Flato von der ESL.