Ostersymbole

Rhein-Sieg-Kreis. Egal, ob Deko oder Kaffeetafel: Die Menschen in der Region mögen es bei den Ostersymbolen klassisch und setzen auf Ei, Hase und Lamm.

Was wäre Ostern ohne die richtige Dekoration? In diesem Jahr lägen naturbezogene Artikel im Trend, sagt Mirco Herlth. Er ist bei Pflanzen Breuer in Sankt Augustin gemeinsam mit seiner Kollegin Rebekka Schmitz für den Einkauf im dekorativen Bereich zuständig. „Hasen oder Eier aus Mangoholz oder aus Beton sind beliebt“, so Herlth. „Alles, was sehr gradlinig, schlicht oder naturbelassen ist.“ Aber auch Dekoration in Pastellfarben werde gut angenommen. Richtig Buntes sei hingegen nicht so im Fokus gewesen.

Lebendige, aber dennoch keine echten Hasen leben bei Heinz Josef Schneider. Der Rheinbacher züchtet die Kaninchenrasse „Hasen“. Zehn erwachsene und 20 Jungtiere in drei verschiedenen Fellfarben versorgt der Vorsitzende des Kaninchenzuchtvereins R250 Swisttal derzeit. Namensgebend für die Hasen ist ihr Verhalten. „Sie präsentieren sich wie ein Hase im Feld“, erklärt Schneider. Sie stellen sich auf und sind lebhafter als ihre Artgenossen. „Das ist die Besonderheit der Rasse.“ Kaninchen verschiedenster Art züchtet er bereits seit 1985.

Neben dem Osterhasen gehört für viele Menschen auch das Lamm zu Ostern dazu, die christliche Symbolfigur schlechthin. Zu Ostern werden die süßen Varianten sozusagen herdenweise im Café Schlimbach in Bad Honnef-Aegidienberg hergestellt. Die Rezeptur, die Haus-Konditormeister Martin Heimbach verwendet, ist so alt wie die Modelle, in die der Teig gefüllt wird. „Solche Formen gibt es heute nicht mehr“, sagt der 33-Jährige, der sie vom Opa geerbt hat. Mehl, Zucker, Butter, Eier – kann jeder zusammenrühren. Aber: Es ist die Finesse des Fachmanns, die ein Lamm auch heil aus der Form lösen und es möglichst lange frisch bleiben lässt. Zum Schluss rieselt es Puderzucker, und es gibt für jedes Lämmlein eine rote Schleife um den Hals.