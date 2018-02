Vorfall am Kölner Chlodwigsplatz

Köln. Nach dem gewaltsamen Tod eines Polizisten in Köln erließ der Haftrichter Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung gegen den Verdächtigen. Der Festgenommene schweigt zu den Vorfällen.

Von Michael Wrobel , Alf Kaufmann, Sophie Hamann, 11.02.2018

Ein 44-Jähriger, der in Köln einen Polizisten in Zivil vor eine Stadtbahn gestoßen haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Der Haftrichter erließ gegen den Mann am Sonntagabend Haftbefehl wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Tatverdächtige schweigt demnach bislang.

Der 44-Jährige war am Samstagabend vorläufig festgenommen worden. Nach Polizeiangaben hatte er sich am Unfallort als Zeuge gemeldet und war bei der Auswertung von Videoaufnahmen als möglicher Täter identifiziert worden. Die Staatsanwaltschaft beantragte deshalb Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags, der Haftrichter wertete den Vorwurf aufgrund der bisherigen Erkenntnisse aber als fahrlässige Tötung.

Nach GA-Informationen hatten Beamte bei der Untersuchung der Leiche einen Polizeiausweis gefunden. Der verstorbene Polizist soll demnach zuletzt in Düsseldorf gearbeitet haben, war aber zuvor auch in der Domstadt im Dienst, wo er auch wohnte. Am Freitagabend hatte der Beamte des Landeskriminalamtes dienstfrei und war mit Freuden in Köln Karneval feiern.

Wie die Polizei am Samstagmittag mitteilte, wurden nach dem Unglück Videoaufnahmen einer Überwachungskamera an der Haltestelle Chlodwigplatz ausgewertet. Dabei sei festgestellt worden, dass der 32-Jährige offenbar zwischen die Straßenbahn-Waggons gestoßen wurde. Demnach soll der Schubser nach der Tat in der Menschenmenge untergetaucht sein.

Der Polizeibeamte wurde vom Bahnsteig aus mitgeschleift und blieb im Schotterbett der Gleise liegen. Der Fahrer bemerkte den Vorfall nicht und setzte seine Fahrt fort. Laut Polizei war der 32-Jährige auf der Stelle tot.

Zahlreiche Personen, die ebenfalls an der Haltstelle auf die Bahn gewartet hatten, wurden Augenzeugen des schrecklichen Vorfalls. Sie wurden von Feuerwehr und Rettungsdienst betreut. Zwei 31 und 32 Jahre alte Begleiter des Getöteten wurden zur psychologischen Betreuung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Bereich um die Unglücksstelle wurde weiträumig abgesperrt, damit Ermittler noch in der Nacht den Bereich nach Spuren untersuchen konnten. Ermittler der eingesetzten Mordkommission werten derzeit zahlreiche Videoaufnahmen zur Klärung des genauen Hergangs und zur Identifizierung des Tatverdächtigen aus.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter 0221/229-0 oder per Mail (poststelle.koeln@polizei.nrw.de) zu melden.

(mit Material von dpa)