Vorfall in Köln

Köln. Am Montagnachmittag kam es zu einer anonymen Bombendrohung in der Kölner Innenstadt. Der H&M und die Einkaufsmeile mussten abgesperrt und evakuiert werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.10.2017

Am Montagnachmittag zu einer Bombendrohung in der Kölner Innenstadt. In der H&M-Filiale in der Schildergasse in Köln sei, so die anonyme Anruferin, eine Bombe versteckt. Daraufhin wurde das Modegeschäft und die Einkausmeile gesperrt und evakuiert.

Die Polizei schickte einen Sprengstoffspürhund durch das Geschäft, der jedoch keine Bombe fand. Um kurz vor 18 Uhr gab die Polizei schließlich Entwarnung und öffnet den H&M, sowie den Einkaufsbereich wieder.