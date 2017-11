Razzien gegen die Baumafia

29.11.2017 Köln. Seit Mittwochmorgen läuft in Köln und Umgebung eine Razzien gegen die sogenannte Baumafia. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Großeinsatz in Köln und Umgebung ausgerückt. Das erklärte eine Sprecherin am Morgen, ohne weitere Details zu nennen. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ hatte zuvor über Razzien gegen die sogenannte Baumafia berichtet.

Demnach soll es bei dem Einsatz um Scheinfirmen, gefälschte Rechnungen und Unterschlagung von Sozialversicherungs- und Rentenbeiträgen gehen. Die Staatsanwaltschaft wollte im Laufe des Tages Details zu dem Einsatz bekannt geben. (dpa)