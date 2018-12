Erhebliche Verkehrsbehinderungen

01.12.2018 KÖLN/BERLIN. Köln ist am Samstag Schauplatz einer großen Demonstration: Tausende wollen einmal mehr den schnellen Kohleausstieg fordern. Es könnte voll werden in der Stadt.

Kurz vor dem Weltklimagipfel in Polen wollen am Samstag (12 Uhr) Tausende Umweltschützer in Köln und Berlin demonstrieren. Nach Angaben der Stadt Köln rechnen die Veranstalter für die Kölner Demo mit 5000 Teilnehmern. Unter dem Motto „Kohle stoppen! - Klimaschutz jetzt!“ wollen die Demonstranten von der Deutzer Werft auf der rechten Rheinseite über die Deutzer Brücke zum Heumarkt in der Altstadt ziehen und dann wieder zur Deutzer Werft. Dort ist für 14.30 Uhr die Abschlusskundgebung geplant. Die Stadt warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zeitgleich spielt der 1. FC Köln, und es ist das erste Adventswochenende.

Veranstalter der Demo sind unter anderem BUND, Greenpeace und Campact. Sie kritisieren, dass die Kohlekommission ihr Konzept für den Kohleausstieg nun erst Anfang Februar vorlegen will. Außerdem warnen sie, dass die Welt aktuell auf eine Klimaerwärmung von drei Grad zusteuere, nicht etwa von zwei oder gar nur eineinhalb Grad, so wie dies das Ziel des Pariser Klimaabkommens ist. (dpa)