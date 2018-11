Entschärfung noch am Mittwoch

Köln. An der Siegburger Straße in Köln-Poll wurde am Mittwochnachmittag ein Blindgänger gefunden. Rund 10.000 Anwohner müssen evakuiert werden. Auch die A4 muss gesperrt werden. Die 20-Zentner-Bombe wird noch am Abend entschärft.

Von Stephan Werschkull, 28.11.2018

In Köln-Poll ist am Mittwochnachmittag ein Blindgänger gefunden worden. Wie die Stadt Köln auf ihrer Website mitteilte, handelt es sich dabei um eine 20-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei bereits vor Ort und entschärfe die amerikanische Bombe noch am Mittwoch. Ein genauer Zeitpunkt ist allerdings noch nicht klar.

Der Evakuierungsradius betrage einen Kilometer um den Fundort. 10.000 Menschen sind davon betroffen, auch Seniorenheime und Flüchtlingsunterkünfte müssen geräumt werden. Anlaufpunkt für alle Betroffene ist die Mudra-Kaserne, Kölner Straße 262 in Köln-Westhoven.

Die Autobahn 4 wird zwischen Vingst und Köln-Süd für die Dauer der Entschärfung gesperrt. Auch betroffen ist die Stadtbahnlinie 7.