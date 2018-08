Zugriff am 18. August 1988

15.08.2018 Gladbeck. Das Geiseldrama von Gladbeck jährt sich zum 30. Mal. GA-Fotograf Holger Arndt war dabei und erinnert sich an seinen Einsatz. Ein Blick auf die Geschichte hinter dem Film sowie alle Hintergründe zu dem spektakulären Kriminalfall.

Zum 30. Mal jährt sich das Geiseldrama von Gladbeck in diesem Sommer. Einer der spektakulärsten Kriminalfälle im Nachkriegsdeutschland, der die Bundesrepublik an drei Tagen in Atem hielt, der zwei Geiseln und einen Polizisten das Leben kostete, der als Versagen der Staatsmacht und als journalistischer Sündenfall in die Geschichte einging. Einer der beiden Täter, Dieter Degowski, ist in diesem Jahr aus der Haft entlassen worden. Der andere, Hans-Jürgen Rösner, sitzt weiter. Er war es auch, der "Gladbeck" juristisch verhindern wollte: jenen TV-Zweiteiler, den das Erste im März 2018 zeigte.

Live dabei sind damals Millionen TV-Zuschauer streckenweise, als die Täter nach dem missglückten Banküberfall in Gladbeck mit Geiseln durchs Land fliehen - verfolgt von einer hilflos wirkenden Polizei und einer Presseschar wie im Rausch. Vor laufenden Kameras geben die Verbrecher Interviews, während sie in Bremen Geiseln in einem Bus in ihrer Gewalt haben.

In Köln kommt es zur bizarren "Pressekonferenz" aus dem dicht umlagerten Fluchtwagen heraus - die 18-jährige Geisel Silke Bischoff muss Fragen beantworten, während Degowski ihr die Waffe an den Kopf hält. Medienvertreter geben den Tätern Hinweise auf verdeckte Ermittler. Die Polizei kann das von Reportern und Schaulustigen umringte Fahrzeug nicht stürmen. Ein Journalist steigt ein und lotst die Gangster aus der Stadt. Nach Gladbeck überarbeitete die Polizei grundlegend die Einsatztaktik, der Presserat legte fest, dass es Interviews mit Tätern während des Geschehens nicht geben darf.

Der Film „Gladbeck“ beleuchtet das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln: aus der Sicht von Polizei, Journalisten und Geiseln. Letzteren vor allem wollten sie endlich mehr Raum geben, wie Regisseur Kilian Riedhof erklärt. Silke Bischoff zum Beispiel, die beim finalen Zugriff der Polizei durch einen Schuss aus Rösners Waffe ums Leben kam. Und dem 15-jährigen Emanuele De Giorgi, der von Degowski im gekaperten Bus erschossen wurde. Den Tätern aber habe er keine Nahaufnahme im klassischen Sinne schenken wollen, sagt Riedhof. „Wir erzählen nicht aus ihrer Sicht - sie sind für uns keine Identifikationsfiguren.“

Die Geiselnahme von Gladbeck Foto: dpa Geiselgangster Rösner gab am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt der Tagesschau ein Interview - mit einer Pistole im Mund.

Foto: Hartmut Reeh Der Wagen mit den Geiselnehmern wird am 18. August 1988 in Köln von Journalisten umringt.

Foto: dpa Fotos wie dieses aus dem entführten Bus konnten entstehen, weil Rösner und Degowski zeitweise Fotografen zusteigen ließen.

Foto: dpa Dieter Degowski (l.) und Hans-Jürgen Rösner (M.). Vor ihnen sitzt das spätere Todesopfer Silke Bischoff (hinter der Haltestange).

Foto: Carsten Rehder/Archiv Entführer Dieter Degowski mit der später getöteten Geisel Silke Bischoff an der Raststelle Grundbergsee.

Foto: Thomas Wattenberg/Archiv Der Entführer Dieter Degowski steht am 17.08.1988 in einem gekaperten Bus in Bremen. Degowski kann auf baldige Entlassung zur Bewährung hoffen.

Foto: dpa Mit einer Pistole an den Kopf haltend, ließ Dieter Degowski auch Silke Bischoff die Fragen der Journalisten beantworten.

Foto: Thomas Wattenberg/Archiv Hans-Jürgen Rösner beantwortet mit Pistole in der Hand Fragen von Journalisten bei einem Stop in Bremen. Rösner und Degowski werden im März 1991 zu lebenslanger Haft verurteilt, Rösner mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner bei einem seiner Interviews aus dem Fluchtauto heraus.

Foto: dpa Während das Auto von Fotografen und Reportern umzingelt ist, bedroht Dieter Degowski Silke Bischoff mit seiner Waffe. Sie wurde später getötet.

Foto: dpa 18. August 1988: Degowski bedroht in Köln die Geisel Silke Bischoff mit einer Waffe. Bischoff starb später durch eine Kugel aus der Waffe von Degowskis Komplizen Rösner

Foto: ap Nach der Geiselnahme von Gladbeck kommen die Bankraeuber und ihre Geiseln am 18. August, 1988, in ihrem Fluchtauto in die Koelner Innenstadt in der Fussgaengerzone, wo sie von Neugierigen, Fotografen und Reportern umringt werden.

Foto: dpa Hans-Jürgen Rösner beantwortet mit einer Pistole in der Hand die Fragen der Journalisten.

Foto: dpa Als der Fluchtwagen am 18. August 1988 in der Kölner Innenstadt hielt herrschte schnell dichtes Gedränge.

Foto: Franz-Peter Tschauner 18. August 1988: Der Fluchtwagen der Geiselnehmer (r), der von einem Mercedes der Polizei auf der Autobahn A3 bei Bad Honnef gestoppt wurde.



Foto: ap Maskierte Beamte eines Sondereinsatzkommandos stehen am 18. August 1988 auf der Autobahn A3 bei Bonn neben dem gestoppten Fluchtauto der Gladbeck-Geiselnehmer.

Foto: Holger Arndt Das traurige Ende einer Geiselnahme: Kreuz zum Gedenken an Silke Bischoff.

Foto: Holger Arndt

Foto: Holger Arndt

Foto: Holger Arndt

Foto: Holger Arndt

Foto: Holger Arndt

Foto: Holger Arndt

Foto: Holger Arndt

Foto: Holger Arndt

Gladbecker Geiseldrama - was im August 1988 geschah

Drei Tage hielt das Gladbecker Geiseldrama Deutschland in Atem. GA-Chefreporter Wolfgang Kaes blickte im August 2013, also 25 Jahre nach den Vorfällen, zurück auf die drei Tage im August, beschreibt den Banküberfall, die anschließende Geiselnahme, die Fahrt nach Bremen und die Tour mit dem vollbesetzten Bus weiter durch Deutschland. Er blickt auf die dramatischen Minuten auf der Raststätte Grundbergsee und die "Pressekonferenz" in Köln zurück und beschreibt das Ende der Geiselnahme. Die Reportage "Drei Tage im August" gibt es hier.

GA-Fotos gehen um die Welt

Am 18. August 1988 beschließt die Polizei, das öffentlichste Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beenden. Die Geiselnehmer sind zu der Zeit im Siebengebirge, auf der A3 bei Bad Honnef. Holger Arndt, Fotograf der Siegburger Lokalredaktion des General-Anzeigers, wird Augenzeuge des Zugriffs. Seine Bilder gingen um die Welt. Arndts Bericht vom tödlichen Schlussakt im Siebengebirge gibt es unter diesem Link.

Kurz-Interview mit GA-Fotograf Holger Arndt Foto: Paul Kieras Unser GA-Fotograf Holger Arndt hat im August 1988 als einziger Bildreporter das Ende der Geiselnahme auf der A3 bei Bad Honnef dokumentiert. Mit Arndt sprach Jörg Manhold. Wie hast Du damals das Geiseldrama von Gladbeck erlebt? Holger Arndt: Ich saß in der Redaktion und habe im Radio mitverfolgt, was passierte. Und da hörte ich, dass sich die Entführer am Morgen des 18. August mit dem Auto in Bewegung setzten. Und zwar auf der A3. Da dachte ich, stellt du dich auf eine Brücke und versuchst, Fotos zu machen. Dann hielt der Wagen am Rastplatz. Da bin ich hinterher. Es ging weiter auf der A 3 bis auf eine Bergkuppe. Dort hielten die Entführer an. Ich war vorweg und sah das im Rückspiegel. Plötzlich griff die Polizei zu. Ich fotografierte das Szenario. Später musste ich der Polizei meine Kamera aushändigen. Die entwickelte den Film und werteten ihn aus, bevor ich ihn zurück erhielt. Haben die Eindrücke von damals Dein Leben verändert? Arndt: Na ja, das ist ein Thema, das mich mein ganzes weiteres Leben begleitet hat. Immer wenn es Schlagzeilen dazu gab, waren die Erinnerungen wieder da. Und ich werde immer wieder darauf angesprochen. Mancher vermutet, dass ich mehr Detailwissen habe, als schon geschrieben wurde. Mit welchen Gefühlen siehst Du Dir den Film an? Arndt: Ich weiß noch nicht ob ich den Film ansehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für mich viel Neues enthält. Ich war live dabei. (Anmerkung d. Red.: Das Interview entstand im März 2018)

Der Polizeizugriff bei Bad Honnef Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Foto: Holger Arndt Am 18. August 1988 beendete die Polizei bei Bad Honnef das Gladbecker Geiseldrama. Silke Bischoff wurde dabei erschossen, Ines Voitle überlebte schwer verletzt.

Die Folgen des Geiseldramas

Wie geht es den Familien der Opfer, was wurde aus den Polizisten und Politikern, was aus den Tätern? Auch diese Frage stellte sich GA-Chefreporter Wolfgang Kaes vor fünf Jahren. Eine Zusammenstellung.

Degowski wieder frei

Rund 30 Jahre nach dem Geiseldrama wurde einer der beiden Geiselnehmer, der mittlerweile 61-jährige Dieter Degowski, im Februar dieses Jahres aus der Haft entlassen. Er hat mittlerweile eine neue Identität angenommen, die ihm ein anonymes Leben ermöglichen soll. Sein Komplize Hans-Jürgen Rösner sitzt noch in Haft, für ihn wurde Sicherungsverwahrung angeordnet. Aber auch er strebt eine vorzeitige Entlassung an und will zunächst in den offenen Vollzug.

Dokumentation nach dem Zweiteiler

Im Anschluss an den zweiten Teil von "Gladbeck" - für den zum Teil auch in Bornheim gedreht wurde - zeigt das Erste am Donnerstag um 21.45 Uhr die Dokumentation "Das Geiseldrama von Gladbeck - Danach war alles anders". Darin kommt auch Tatiana De Giorgi zu Wort, die Schwester des getöteten Jungen. "Ich habe mich danach völlig verändert. Ich verschloss mich in mir selbst, schlief nachts nicht mehr. Bis heute wache ich nachts von meinen Albträumen auf, weil meine Hände und Beine so stark zittern", sagt die 39-Jährige. (general-anzeiger-bonn.de/dpa)