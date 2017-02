Jungen in Köln von der Polizei aufgegriffen

02.02.2017 Köln. Am Mittwochnachmittag wollten Polizisten in Köln zwei Jungen auf dem Bahnhofsvorplatz kontrollieren. Einer von ihnen floh jedoch und wurde mit Hilfe der Domstreife ausfindig gemacht. Beide Kinder konnten wohlbehalten auf die Dienststelle gebracht werden.

Nach Angaben der Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kooperation zwischen der Bundespolizei und der Domstreife in Köln. Grund dafür waren zwei Jungen im Alter von zehn Jahren. Sie waren offenbar aus einem Kinderheim in Düsseldorf weggelaufen und hielten sich auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz auf.

Als die Bundespolizei die zwei Jungen kontrollieren wollten, floh einer von ihnen. Die Überprüfung des zweiten Jungen ergab, dass beide aus dem Kinderheim in Düsseldorf weggelaufen waren. Daraufhin brachten die Polizisten einen der Jungen zur Dienstelle und informierten die Stadt und Polizei in Köln über den anderen Jungen. Dieser konnte schließlich durch eine Domstreife aufgegriffen und ebenfalls wohlbehalten auf die Dienststelle gebracht werden.

Noch am selben Nachmittag kamen die Mitarbeiter des Kinderheims und holten beide Jungen wieder bei der Kölner Polizei ab.