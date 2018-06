Keine Abfertigungen

Köln/Bonn. Am Donnerstagabend gewittert es erneut in Bonn und der Region. Aufgrund des Gewitters mussten die Abfertigungen am Flughafen Köln Bonn unterbrochen werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.06.2018

Gewitter mit teils heftigem Starkregen beeinträchtigten den Flugverkehr am Flughafen Köln Bonn. Aufgrund des Gewitters wurden die Abfertigungen unterbrochen. Es kam dadurch zu Verzögerungen. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor extremen Regenmengen mit mehr als 60 Liter pro Quadratmeter und teil schweren Gewittern.