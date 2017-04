Polizei sucht Falschgeldverbreiter

Köln. Ein Pärchen dachte, sie hätten einen guten Deal gemacht, als sie ein gebrauchtes Handy für 600 Euro verkauften. Doch sie bekamen nur Falschgeld. Der Käufer wird nun polizeilich gesucht.

19.04.2017

In Köln wurden falsche 50 Euro-Scheine verteilt, wie die Polizei mitteilte. Der Falschgeldverbreiter hatte online ein gebrauchtes Handy kaufen wollen. Zur Übergabe des Mobiltelefons hatte er sich am 16. Dezember 2016 mit den Vorbesitzern (55 und 57) in einem Schnellrestaurant am Kölner Hauptbahnhof getroffen. Dort beglich er den zuvor ausgehandelten Kaufpreis von 600 Euro in 50 Euro-Scheinen, die sich jedoch kurz darauf als Fälschungen erwiesen.

Nun sucht die Polizei mittels dieses Bildes einer Überwachungskamera nach dem Täter:

Foto: Polizei Köln

Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.