Lette wurde per Haftbefehl gesucht

Köln/Bonn. Die Polizei hat am Dienstagmittag einen 39-Jährigen aus Lettland festgenommen. Der Mann wurde wegen Diebstahls per Haftbefehl gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.10.2017

Für einen 39-jährigen Letten endete seine Reise am Dienstagmittag am Flughafen Köln/Bonn. Der Mann wurde von der Polizei per Haftbefehl gesucht und bei einer Kontrolle auf dem Weg in die Ukraine festgenommen.

Der Lette wurde aufgrund eines Diebstahls und zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1200 Euro verurteilt. Da er 1000 Euro davon noch begleichen musste und sich auch einer ergangenen Strafantrittsladung nicht gestellt hatte, wurde der verurteilte Dieb per Haftbefehl gesucht und durch die Staatsanwaltschaft Köln zur Festnahme ausgeschrieben.

Bei der Ausreisekontrolle nach Kiew wurde der Mann schließlich am Dienstag festgenommen. Da er die Geldstrafe vor Ort nicht entrichten konnte, wurde er auf das Kölner Polizeipräsidium gebracht. Ihn erwartet nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen.