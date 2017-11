Geldstrafe noch vor Ort bezahlt

An der Passkontrolle für die Ausreise in die Türkei wurde ein 29-jähriger Betrüger festgenommen.

Köln/Bonn. Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen 29-jährigen Betrüger am Flughafen Köln/Bonn festgenommen. Der Mann wurde per Haftbefehl gesucht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2017

Nach Angaben der Polizei wurde der 29-Jährige in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Passkontrolle zur Ausreise in die Türkei am Köln/Bonn Airport festgenommen. Der Mann wurde im Mai 2016 vom Landgericht Mönchengladbach wegen versuchten Betruges zu einer Geldstrafe in Höhe von 1080 Euro verurteilt. Da er die Strafe bis dato nicht entrichtet hatte, wurde der Mann schließlich von der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach per Haftbefehl zur Festnahme ausgeschrieben.

Der Betrüger konnte seine Geldstrafe noch in der Nacht begleichen, sodass er von einer Freiheitsstrafe verschont blieb. Er durfte seine Reise in Richtung Istanbul letztendlich fortsetzen.