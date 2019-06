GA-Serie: Köln auf Schritt und Tritt

Köln. Mehr als 200 Menschen leben in einem Gewerbegebiet gegenüber der Messe. Wie eine Nachbarschaft funktioniert, bei der sich im Grunde niemand für den anderen interessiert - ein Besuch.

Von Mauritius Kloft, 03.06.2019

Ein großes Schild in Deutz grüßt "Willkommen". Gemeint sind die Messebesucher, die morgens vom Hotel an die Stände hetzen. Abends strömen sie zum Bahnhof - heimwärts. In der Nachbarstraße "An den Gelenkbogenhallen" will niemand schnell nach Hause. Dort, wo einst ihr Zuhause war, herrscht Krieg. Deswegen sind die Menschen hier. Seit knapp zwei Jahren steht direkt neben den Gelenkbogenhallen, die mit ihrem charakteristischen Aussehen der Straße ihren Namen geben, eine Flüchtlingsunterkunft.

220 Menschen wohnen im Gewerbegebiet vis-à-vis der Koelnmesse, knapp zehn Gehminuten vom Deutzer Bahnhof entfernt. Die grauen Container des Flüchtlingsheimes fügen sich gut in die Landschaft aus Parkhäusern, Hotelkomplexen und einer Tankstelle. Fast so, als ob sie dafür designt worden sind. Als die Unterkunft gebaut wurde, seien die Nachbarn in die Planungen mit einbezogen worden, sagt Frank Kirschbaum. Er arbeitet bei der "Design Post", dem Mieter der Gelenkbogenhallen. Das einstige Postverteilzentrum, gebaut von 1910 bis 1914, gilt als Denkmal der Industriekultur - und dient heute als Showroom der Möbelmarken. Designer präsentieren ihre kreierten Möbel, Lampen und Textilien.

"Für unsere Besucher ist das auch in Ordnung", sagt der Mitarbeiter im Showroom mit Blick auf die neuen Nachbarn. "Bisher sind wir noch nicht wirklich mit den Menschen in Kontakt gekommen." Er bedauert dies, fügt aber hinzu: "Wenn es gut läuft, braucht man daran ja auch nichts zu ändern." Das sieht Dieter Stief ähnlich. Der Sozialarbeiter leitet das Wohnheim, das vom Deutschen Roten Kreuz betrieben wird. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei sehr entspannt, sagt er. "Es gibt natürlich eine Hemmschwelle, mit Menschen außerhalb der Einrichtung in Kontakt zu treten." Isoliert seien die Bewohner dennoch nicht. "Die Verkehrsanbindung ist unschlagbar." Man sei sehr schnell in der Innenstadt oder am Wiener Platz in Mülheim. "Mit den Hotels hier oder der Design Post haben wir keine Probleme", sagt der 53-Jährige. Und private Anwohner, die sich über die Einrichtung beschweren, wie er das bei anderen Heimen erlebt habe? Die gebe es schlicht nicht im Gewerbegebiet.

Weihnachtsfeier für Flüchtlinge

Die Deutsche Bahn, die ein Trainingszentrum schräg gegenüber in der Brügelmannstraße betreibt, habe sogar schon zum zweiten Mal eine Weihnachtsfeier für die Flüchtlinge organisiert, sagt DRK-Mann Stief. Der regelmäßige Kontakt aber sei nicht da. "Vielleicht sollte man auch einfach mal hinübergehen und den Kontakt herstellen", räumt er ein. Hikmat Haji kommt regelmäßig raus aus der Unterkunft. Der 34-Jährige stammt aus dem Irak, seit der Eröffnung des Wohnheims im September 2016 wohnt er mit seiner Familie dort. Jeden Tag bringt er seine vier Kinder zur Schule und in die Kita. Durch den Kontakt nach außen lerne man auch besser Deutsch, sagt der frühere Ladeninhaber.

Tagsüber ist die zweireihige Unterkunft fast menschenleer, die Bewohner besuchen Sprachkurse, sind in der Schule oder gehen arbeiten. Ein grüner Metallzaun umgibt das Gelände. Ein paar Kinder spielen auf dem einfach gehaltenen Klettergerüst, Kinderwagen stehen unter Metalltreppen. Eine Container-Einheit fasst knapp 13 Quadratmeter. Eine Familie bewohnt meist zwei Einheiten und eine Küche. Das Bad teilen sich fünf bis sechs Familien. Ein Security-Mann passt rund um die Uhr auf.

Mietvertrag läuft aus

Auffälligkeiten? Bis jetzt nein, sagt Frank Kirschbaum von der Design Post: "Ich habe es noch nicht erlebt, dass es Probleme gegeben hat da drüben." Natürlich werde es durch die Kinder auch mal lauter, doch halte sich alles im Rahmen, sagt er. Alle paar Minuten rattert ein Zug auf den nicht weit entfernten Schienen vorbei. Die schmale Straße ist nur an einer Seite bebaut, die andere Seite ist Brachland, auf dem sich Autos Parkplätze erkämpft haben. Tagsüber parken hier viele Lieferwagen mit Kennzeichen aus Italien, Schweden oder den Niederlanden. Sie bringen Ausstellungsstücke zur Design Post. "Wir haben fast ganz Europa hier vertreten", sagt Kirschbaum mit Blick auf die Exponate. Die Menschen nebenan stammen überwiegend aus Syrien, Irak oder Afghanistan.

Wie lange das Flüchtlingsheim noch steht, ist ungewiss. Der Mietvertrag, den die Stadt mit dem privaten Grundstückseigentümer abgeschlossen hat, läuft Ende November ab. Laut Auskunft der Stadt wurde eine Verlängerung um ein weiteres Jahr eingeleitet. Hier in Deutz wollen die Flüchtlinge dauerhaft nicht bleiben. Viele sehnen ihren Auszug herbei. "Die Unterkunft kann eine eigene Wohnung selbstverständlich nicht ersetzen", sagt Stief. Doch eine Schwierigkeit bei der Wohnungssuche besteht in der Wohnsitzauflage, sagt er. Durch diese dürfen die Flüchtlinge nur im Stadtgebiet von Köln eine Wohnung beziehen. "Hier eine Wohnung zu finden, ist wirklich nicht leicht", sagt Hikmat Haji. Besonders nicht mit vier kleinen Kindern. "Mein größter Traum ist, ein Zuhause für meine Kinder zu haben", sagt er. Erst dann werden er und seine Familie angekommen sein.

An den Gelenkbogenhallen Historie: Von 1910 bis 1914 wurden die Gelenkbogenhallen als Bahnhofshalle eines Verteilzentrums von der "Deutschen Reichspost" errichtet. Bis 1995 wurden sie zu diesem Zwecke genutzt, im Zuge der Privatisierung wurde das Gebäude Ende der 1990er-Jahre verkauft. 2005 wurden die Gelenkbogenhallen saniert. Perspektive: Die Flüchtlingsunterkunft soll laut der Stadt Köln auf unbestimmte Zeit bestehen bleiben. Länge: 258 Meter Anwohner: 239 Höchste Hausnummer: 3