Verspätungen und Ausfälle

Am Hauptbahnhof in Köln sind mehrere Gleise gesperrt worden.

Köln. Ein herrenloses Gepäckstück am Kölner Hauptbahnhof sorgt am Montagnachmittag für einen Polizeieinsatz. In der Folge sind die Gleise 2 bis 7 gesperrt. Es kommt zu Verspätungen und Ausfällen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2018

Die Polizei hat am Hauptbahnhof die Gleise 2 bis 7 gesperrt, nachdem zwischen Gleis 4 und 5 ein herrenloses Gepäckstück gemeldet wurde. Laut Polizei sei ein Sprengstoffhund angefordert.

In der Folge kommt es nach Angaben der Deutschen Bahn zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen. Reisende sollen ihre Verbindung in der Reiseauskunft überprüfen. Zur Dauer der Sperrung gibt es bislang keine Angaben.

Weitere Berichterstattung folgt.