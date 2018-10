Köln. Am Hauptbahnhof in Köln hat es am Montagmittag eine Geiselnahme gegeben. Die Polizei ist mit großer Präsenz vor Ort und spricht von einer Bedrohungslage in einer Apotheke. Wir berichten im Liveblog.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.10.2018

Im Bereich des Breslauer Platzes hat es in der Nähe des Kölner Hauptbahnhof am Montagmittag eine Geiselnahme gegeben. Die Polizei Köln spricht von einer Bedrohungslage in einer Apotheke am Hauptbahnhof und fordert dazu auf, den Bereich zu meiden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Wie die Polizei weiter mitteilte, gebe es keine Hinweise auf Schüsse.

Der Kölner Hauptbahnhof ist inzwischen komplett gesperrt. Weitere Details zu dem Vorfall gab die Polizei bislang nicht bekannt. Die Deutsche Bahn teilte auf Twitter mit, dass es in der Folge von Polizeiermittlungen zu Verspätungen und Teilausfällen komme.

Wie berichten im Liveblog über die Ereignisse in Köln: