Polizei warnt vor Flüchtigem

Der Mann war aus der geschlossenen Abteilung der Klinik in Bedburg-Hau geflohen.

26.05.2017 Bedburg-Hau. Ein Pfleger wurde bei der Attacke schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach dem 35-Jährigen und prüft mögliche Kontaktadressen des Mannes.

Nach einem Angriff auf das Pflegepersonal ist einem Strafgefangenen die Flucht aus einer Psychiatrie am Niederrhein gelungen. Der 35-jährige Krischan Fischer sei möglicherweise mit einem selbstgebauten, messerartigen Gegenstand bewaffnet, teilte die Polizei Kleve mit.

"Die Klinik beschreibt ihn als unberechenbar und gefährlich", sagte ein Sprecher. Zeugen sollen den Flüchtigen nicht ansprechen, sondern den Notruf wählen.

Der Mann war am Donnerstagabend aus der geschlossenen Abteilung der Klinik in Bedburg-Hau geflohen. Den Angaben zufolge bedrohten und attackierten mehrere Insassen das Pflegepersonal. Dem 35-Jährigen sei es danach gelungen, in den Hof zu kommen, über eine drei bis vier Meter hohe Mauer mit Stacheldraht zu klettern und zu fliehen. "Der Mann ist sehr sportlich", sagte der Polizeisprecher. Ein weiterer Gefangener habe es nicht über die Mauer geschafft und sei festgenommen worden.

Bei dem Flüchtigen handelt es sich um den Krischan Fischer. Er wird wie folgt beschrieben: 168cm groß; kurze, dunkelblonde Haare; sehr sportliche, muskulöse Figur, etwa 75kg schwer; bekleidet mit einem lilafarbenen T-Shirt und einer blauen Hose.

Wer den 35-Jährigen sieht, wird darum gebeten, unmittelbar Kontakt mit der Polizei über den Notruf 110 aufzunehmen. (dpa)