20.12.2016 Euskirchen. Auf der A61 bei Weilerswist kam es am Dienstagabend zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr. Aus einem LKW auf dem Rastplatz am Blauen Stein lief ein Gefahrstoff aus.

Mit mehreren Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Dienstagabend zum Rastplatz am Blauen Stein auf der A61 bei Weilerswist aus. Aus einem Tank auf einem LKW traten Gefahrstoffe aus und liefen nach Angaben eines Feuerwehrsprechers in einen Kanal. Um welchen Stoff es sich handelte, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.

In Richtung Koblenz musste der rechte Fahrstreifen auf Höhe des Rastplatzes gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.