Feuerwehreinsatz in Kölner Innenstadt

06.02.2017 Köln. Bei einer Explosion von Gasflaschen in einem Tonstudio in der Kölner Innenstadt sind am Montagabend zwei Männer schwer verletzt worden. Beide schweben in Lebensgefahr.

Eine Explosion von Propangasflaschen hat am Montagabend zu einem Großeinsatz in der Kölner Innenstadt geführt. Der Vorfall ereignete sich in einem Tonstudio im Keller eines Wohnhauses in der Nähe des Stadtmuseums. Anwohner waren gegen 19.30 Uhr von einem lauten Knall aufgeschreckt worden und hatten umgehend die Polizei verständigt. Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot aus und sperrten das Gebiet weiträumig ab.

Die Feuerwehr war mit drei Löschzügen vor Ort. Bei der Explosion wurden zwei Männer im Alter von 35 und 32 Jahren schwer verletzt, beide schweben in Lebensgefahr. Nach Informationen der Polizei konnten sich die Männer selbst aus dem Gebäude retten. Die beiden wurden in eine Klinik in Mehrheim gebracht. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt.

Zunächst wollte die Polizei das Gebiet weiträumig evakuieren. "Die Situation hat sich zunächst dramatischer dargestellt", so ein Sprecher der Polizei. Eine weitere Explosionsgefahr bestand aber nicht. Statiker überprüften noch am Abend die Standfestigkeit des Wohnhauses. Demnach sei das Haus zwar stark beschädigt, aber nicht einsturzgefährdet. Für die direkt benachbarten Häuser habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. Wie es zu der Explosion kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Die Kripo Köln hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf einen Anschlag liegen derzeit nicht vor. Eine Augenzeuge berichtete jedoch von verstärkten Fahrzeugkontrollen in der Nähe des Unfallortes. (Simon Bartsch)