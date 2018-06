Angesichts der Situation auf der linksrheinischen Eisenbahnstrecke (Bonn-Bornheim-Brühl-Hürth-Köln) fordert Oliver Krauß, CDU-Landtagsabgeordneter aus dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis, den Ausbau des Schienennetzes parteiübergreifend voranzubringen. Schon im vergangenen Jahr hatte die Deutsche Bahn die Bahnstrecke gegenüber der Bundesnetzagentur und dem Eisenbahnbundesamt laut Krauß für überlastet erklärt. Dies beinhalte, dass die verschiedenen Bahnunternehmen auf diesem Abschnitt mit mehr Zügen fahren wollen, als es die Trassen hergeben. „Da die Strecke zwischen Köln und Bonn weitestgehend nur zweigleisig ist, kommt es schon seit längerer Zeit regelmäßig vor, dass Nahverkehrszüge auf ihrer Fahrt warten müssen, um bevorrechtigte Züge des Güter- und Fernverkehrs vorbeizulassen“, schreibt Krauß in seiner Pressemitteilung. Zudem müssten sich die Züge aus einem der größten Containerumschlagbahnhöfe, dem Güterbahnhof Köln-Eifeltor, auf die Strecke einfädeln, was den Stau auf der Schiene noch weiter verschärft. Ebenso führten Baustellen auf der rechtsrheinischen Strecke dazu, dass linksrheinisch noch mehr Züge fahren, so der CDU-Verkehrsexperte weiter. Ein Ende dieser Baustellen sei nicht in Sicht.

Dazu kommen gemäß Krauß neuerliche Bauarbeiten auf der linksrheinischen Strecke in den Jahren 2019 und 2020. „Besonders für die erste Jahreshälfte 2020 gibt es eine kritische Perspektive, bis in die Sommerferien 2020 mit geplanten Streckensperrungen in einem Drei-Wochen-Zeitraum.“ In Anbetracht dieser Situation und dieser Szenarien gehe es nun darum, „ein verlässliches Angebot und eine verbesserte Kundeninformation nach Art eines Masterplans unverzüglich anzubahnen.“

Krauß selbst pendelt regelmäßig zwischen Roisdorf und Düsseldorf. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses des Zweckverbands Nahverkehr Rheinland (NVR) habe er die Verantwortlichen aufgefordert, „unverzüglich für ein verlässliches Angebot und eine verbesserte Kundeninformation zu sorgen“. Der NVR schreibt die Schienenverkehrsleistungen im Nahverkehr aus und bestellt sie bei den Verkehrsunternehmen.