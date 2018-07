4,7 Tonnen Feuerwerkskörper in 27 Minuten

Inhaltsverzeichnis Seite 1 Seite 2

Köln. Am Samstagabend haben Pyrotechniker in Köln mit 4,7 Tonnen Feuerwerkskörpern verschiedene Epochen der Malerei in den Nachthimmel gesprengt. Dazu gab es eine halbe Millarde Wunderkerzen.

Unter dem Motto "Paintings – Die Feuermaler von Köln" wurde der Himmel über Köln für 27 Minuten hell erleuchtet – und ehrere hunderttausend Menschen streckten ihre Köpfe, um das musiksynchrone Spektakel zu bestaunen. Getreu dem Titel des diesjährigen Feuerwerks wurden verschiedene Epochen der Malerei am Himmel abgebildet. Genaue Besucherzahlen der Veranstaltung am Rheinufer lagen in der Nacht zum Sonntag noch nicht vor.

Während Pyrotechniker von zwei Schiffen aus die rund 4,7 Tonnen Feuerwerkskörper abfeuerten, erklangen aus Lautsprechertürmen bekannte Werke klassischer Musik – unter anderem von Strawinsky, Dvorak und Tschaikowsky.

Begleitet von kleineren Feuerwerken fuhr zunächst ein Konvoi von 50 beleuchteten Schiffen über den Rhein. Die Zuschauer am Ufer und auf den Brücken entzündeten 500.000 zuvor verteilte Wunderkerzen. In Höhe des Tanzbrunnens begann dann das 27 Minuten lange Hauptfeuerwerk.

Über den gesamten Abend sei die Großveranstaltung friedlich verlaufen. Die Anzahl an Straftaten am Kölner und Deutzer Bahnhof sei auch dank einer „hohe Präsenz an Polizeikräften“ gering, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. 400 Beamte waren im Einsatz, um die Besucher über Sperrungen und Lenkungen zu informieren und eine möglichst reibungslose An- und Abreise zu gewährleisten.

Zu einer Verzögerung war es gekommen, da im Tanzbrunnen zunächst die Lichter nicht ausgingen. Zudem waren einige Schiffe rund fünf Minuten später als eigentlich geplant vor der Kulisse des Kölner Doms und der Altstatdt angekommen. Entsprechend wurde mit dem Abfeuern des Höhenfeuerwerks ein paar Minuten gewartet.

50 Pyrotechniker und Helfer waren für das Aufbauen und Abbrennen der Pyrotechnik zuständig. Insgesamt wurden rund sechs Tonnen Feuerwerkskörper - etwa 20.000 Schuss - abgebrannt.

Das Hauptfeuerwerk vor der Kulisse mit Kölner Dom und Altstadt wurde auf dem Rhein auf zwei 120 Meter langen Schiffen gezündet. Entlang des Rheins gab es zudem weitere Feuerwerke.

Den Startschuss für das Rahmenprogramm des Spektakels hatte am Abend Organisator Werner Nolden gegeben: "Steht alles, läuft alles, sieht alles gut aus", sagte Nolden. Und richtete sogleich einen Appell an die vielen Besucher: "Achtet auf euch, dann haben wir einen super Abend."

Die Fußgängerwege, Bahnen und umliegende Restaurants waren bereits am frühen Abend allesamt überlaufen. Deswegen mussten die Zuschauer für die besten Plätze ordentlich Geduld beweisen.

Von der Hohenzollernbrücke sah das Ganze aus wie ein skurriler Patchwork-Quilt. Decke an Decke, Campingstuhl an Campingstuhl – die eine mit selbst gegrillter Bratwurst auf dem Teller, der nächste mit Kölsch vom Bierstand in der Hand. Doch auch Kinder und Hunde sind mit dabei.

Sie alle haben sich bereits in den Mittagsstunden auf den Weg gemacht, um bei Einbruch der Dunkelheit für ihre Ausdauer belohnt zu werden. Schließlich gibt es in Köln seit 2001 jährlich das größte musiksynchrone Feuerwerk Europas kostenlos zu bestaunen.

Wunderkerzen und Bonner Ruderer sorgen für Gänsehautstimmung

Zum Gelingen des Riesen-Feuerwerks beitragen konnten auch die vielen Besucher: 500.000 Wunderkerzen wurden am Abend verteilt. Diese wurden schließlich entzündet, als die Schiffe auf dem Rhein in Köln ankamen - für eine Begrüßung mit Gänsehautstimmung.

Foto: Elena Sebenig 500.000 Wunderkerzen leuchten, als die Schiffe auffahren.

Für solch' eine Stimmung sorgten gegen 21.15 Uhr auch schon die Ruderer des Achter-Rennens. Das Rennen ist bereits seit einem Jahrzehnt fester Bestandteil des Programms bei den Kölner Lichtern. Und in diesem Jahr holten sich die Sportler der Bonner Rudelgesellschaft den Sieg. Auf Platz zwei kam der Achter vom RWTH Aachen. Angefeuert wurden die Sportler lautstark von den Tausenden Menschen auf beiden Rheinseiten. Was für eine Kulisse!

Foto: Elena Sebening Beim Achter-Rennen hatten am Ende die Ruderer aus Bonn die Nase vorn.

"Unglaubliche Massen bewegen sich"

Da es im Rheinpark nur drei Ausgänge gibt, wurden die Gäste dort eingeladen, nach dem Feuerwerk noch zu verweilen und dem weiteren Programm am Tanzbrunnen zu lauschen. Zwischenzeitlich musste das Ausgangstor gesperrt werden, da zu viele Massen gleichzeitig gehen wollten.

"Unglaubliche Massen bewegen sich", berichtete GA-Reporterin Elena Sebening nach dem Feuerwerk. Der Kölner Hauptbahnhof sei nur über die Domseite begehbar. "Dorthin geht es immer in Wellen, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig unterwegs sind." Der Verkehr wurde mit Speakern geregelt. "Trotz des Gedränges war alles total friedlich und die Stimmung gut", so unsere Reporterin.

Wer übrigens schon für nächste Jahr planen will, konnte dies bereits direkt nach Ende des Feuerwerks tun. Denn der Vorverkauf für das nächste Jahr Kölner Lichter startete um null Uhr.