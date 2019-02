Funde in Meckenheim

Von qm, 06.02.2019

Nicht nur in Rheinbach entstehen neue Gewerbeflächen, sondern auch in Meckenheim. Bevor die Bagger zur Erweiterung des Industrieparks Kottenforst anrückten, entdeckte ein Grabungsteam, wie erst jetzt bekannt wurde, im Sommer 2018 eine Fläche mit frühmittelalterlichen Bestattungen sowie mehrere Hausbefunde der wohl zugehörigen Siedlung. Das berichtete der LVR jetzt anlässlich der 15. Archäologischen Jahrestagung des LVR in Bonn. Der Fund ist deswegen ein seltener Fall, da meist nur die Gräber zu finden sind. Darum komme solchen Fundplätzen eine besondere Bedeutung zu. Die schon kurze Zeit nach der Beisetzung beraubten Bestattungen enthielten zumeist nur noch wenige Beigaben aus der späten Merowingerzeit zwischen 650 und 700 nach Christus.