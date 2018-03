Tödlicher Unfall in Köln

KÖLN. Ein 52 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen in Köln-Sülz von einem Auto erfasst worden. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen.

19.03.2018

Nach einem Unfall in Köln-Sülz ist ein Fußgänger an den Folgen gestorben. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Demnach war der 52-Jährige bereits am Samstagmorgen bei dem Versuch, die Fahrbahn zu überqueren, von einem Auto erfasst worden.

Dabei wurde er auf die Straße geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb. Der 47-jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt. (dpa)