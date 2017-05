51-Jähriger überquerte rote Ampel

25.05.2017 Köln. Ein 51-jähriger Fußgänger ist am frühen Donnerstagmorgen auf dem Heimweg in Köln angefahren und so schwer verletzt worden, dass er wenig später in einem Krankenhaus starb.

Zu dem Unfall sei es gekommen, als der 51-Jährige trotz einer roten Ampel versucht habe, eine Straße zu überqueren, berichtete die Polizei. Dabei wurde er von dem Wagen eines 54 Jahre alten Taxifahrers erfasst. Der Taxifahrer und mehrere Fahrgäste erlitten einen Schock. (dpa)