Lebensgefährliche Verletzungen

Euskirchen. Ein 21-Jähriger ist in Euskirchen von einem Transporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der alkoholisierte junge Mann überquerte die Kreuzung bei Rot.

Von general-anzeiger-bonn.de, 15.08.2018

Lebensgefährlich verletzt wurde am Dienstagabend ein 21-Jähriger bei einem Unfall in Euskirchen. Der junge Mann wollte gegen 22 Uhr vom Narzissenweg in Richtung der Thomas-Esser-Straße die Landstraße 194 überqueren, als er von einem Transporter erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort ging der offenbar alkoholisierte Mann bei Rot über die Ampel, das Signal des 52-jährigen Lastwagenfahrers, der in Richtung Bad Münstereifel unterwegs war, zeigte Grün.

Die Kreuzung wurde für kurze Zeit komplett gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Die Feuerwehr leuchtete die Kreuzung aus und reinigte die Fahrbahn. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.