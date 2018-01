Vorfall in Köln

Die Kölner Polizei hat am Dienstagabend einen 39-jährigen Ladendieb festgenommen. Er entwendete Kotelett und Roastbeef.

Köln . In Köln war ein Dieb besonders dreist und bestahl auch den Ladendetektiv, der ihn beim Klauen in einem Supermarkt erwischt hatte. Auf ihn war zudem ein Haftbefehl ausgestellt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 24.01.2018

Die Kölner Polizei hat am Dienstagabend einen 39-jährigen Ladendieb in Köln-Finkenberg festgenommen. Das Besondere dabei: Nachdem er vom Ladendetektiv festgesetzt wurde, bestahl er ihn auch noch. Zudem war auf den Mann ein Haftbefehl ausgestellt.

Gegen 17.20 Uhr löste der 39-Jährige den Alarm im Kassenbereich eines Supermarktes an der Theodor-Heuss-Straße in Köln aus. Nachdem der betrunkene Mann die Ansprache einer Mitarbeiterin ignoriert hatte, mussten ihn zwei Mitarbeiter auffordern, sich in das Büro des Ladendetektivs zu begeben.

Die Mitarbeiter durchsuchten seinen Rucksack und stießen auf Kotelett und Roastbeef. Später entdeckten die Polizisten bei einer zweiten Durchsuchung erneut Diebesgut in seinem Rucksack. Der 39-Jährige entwendete zwei Dosen Tabak, die er wenige Minuten zuvor im Büro des Detektivs eingesteckt hatte, als sie dort auf das Eintreffen der Polizei warteten. >Noch am Mittwoch soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.