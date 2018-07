Mit Deo und Feuerzeug

In der Linie 16 hatte eine Frau Panik ausgelöst.

Köln. Am Montagnachmittag ist es zu einem Zwischenfall in der Stadtbahn Linie 16 in Köln gekommen. Dort soll eine Frau mit einer Flasche Deo und einem Feuerzeug Passanten bedroht haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.07.2018

Am Montagnachmittag kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Zwischenfall am Kölner Ebertplatz. Nach Angaben der Polizei lief eine Frau durch die Stadtbahn-Linie 16 mit einem Feuerzeug und einer Flasche Deospray und verbreitete Panik unter den Fahrgästen.

Die Frau wurde von Sicherheitsdienstmitarbeitern der Polizei übergeben. Sie stand zu dieser Zeit unter dem Einfluss von Drogen und machte einen verwirrten Eindruck.

Gerüchte, dass sie "Allahu Akbar" gerufen haben soll, konnte die Polizei nicht bestätigen. Gegen die Frau wird nun ermittelt.