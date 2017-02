Feuerwehreinsatz in Köln

In Köln Heimersdorf gab es Donnerstagnacht einen Feuerwehreinsatz.

Köln. In Köln Heimersdorf gab es Donnerstagnacht einen Brand in einem Einfamilienhaus. Dabei ist eine Person ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr Köln wurde Donnerstagnacht gegen 23 Uhr zu einem Einsatz in Köln Heimersdorf gerufen. Dort stand ein Einfamilienhaus in Flammen und Personen wurden noch im Gebäude vermutet. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Erdgeschoss in Flammen, das gesamte Haus war stark verraucht.

Zwei Personen konnten unmittelbar und unverletzt in Sicherheit gebracht werden, eine ältere Dame wurde von den Rettungskräften aus dem Haus befreit. Obwohl sie sofort behandelt wurde, ist die Frau noch vor Ort an starker Rauchgasinhalation verstorben. Sie ist die erste Brandtote dieses Jahres in Köln.

Unterstützung bekam die hiesige Feuerwehr durch ein Fahrzeug der Freiwilligen Löschgruppe Worringen, die sich wegen gleichzeitig laufender Sturmeinsätze ganz in der Nähe des Brandortes aufhielt.